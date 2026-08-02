Maharajganj: तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत! महराजगंज में पसरा मातम

जानकारी के मुताबिक सिसवा के मीराबाई नगर के वार्ड नंबर 25 स्थित पोखरा टोला निवासी राजबीर (13), नीतीश यादव (14), रोहन (13) और कृष्णा रौनियार (15) रविवार दोपहर गांव के निर्माणाधीन तालाब में नहाने गए थे। नहाते समय नीतीश, रोहन और कृष्णा गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। उनके साथ मौजूद राजबीर ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं बचा पाया तो वह दौड़कर गांव पहुंचा और शोर मचाते हुए ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी।