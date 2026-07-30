पुलिस कार्रवाई पर उठे सवालों के बीच पंकज चौधरी ने दिया बयान, बोले- छात्रों के बीच घुसे थे असामाजिक तत्व

Uttar Pradesh News: नीट पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर उठे सवालों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन सरकार ने पहले दिन से ही दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की। साथ ही दावा किया कि आंदोलन में छात्रों के साथ असामाजिक तत्व भी शामिल थे। पंकज चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए साल 1984 के दंगों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं का भी बचाव करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और यात्रा को सकुशल संपन्न कराना सरकार की प्राथमिकता है।