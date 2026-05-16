महराजगंज में बड़े पैमाने कर दरोगाओं के तबादले, निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव

दरोगाओं में संजय कुमार सिंह को पुलिस लाइन से थानाध्यक्ष पनियरा, राघवेंद्र सिंह को थानाध्यक्ष पनियरा से थानाध्यक्ष फरेंदा, अभिषेक सिंह को थानाध्यक्ष श्यामदेउरवा से थानाध्यक्ष नौतनवा, और कुंवर गौरव सिंह को थानाध्यक्ष घुघली से थानाध्यक्ष कोल्हुई बनाया गया है। इसके अलावा, सूरज कुमार को थाना कोतवाली से थानाध्यक्ष घुघली और विशाल कुमार शुक्ला को पुलिस लाइन से थानाध्यक्ष सिंदुरिया की जिम्मेदारी मिली है। अंकित सिंह को पीआरओ से थानाध्यक्ष निचलौल, विवेक कुमार सिंह को थाना कोतवाली से थानाध्यक्ष परसामलिक, और कृष्ण कुमार सिंह को पुलिस लाइन से थानाध्यक्ष सोनौली बनाया गया है।