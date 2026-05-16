16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महाराजगंज

महराजगंज में बड़े पैमाने कर दरोगाओं के तबादले, निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव

Mahrajganj news: महराजगंज जिले में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए SP ने बड़े पैमाने पर दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किए हैं। पुलिस ऑफिस से जारी आदेश में इन्हें जल्द कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

2 min read
Google source verification

महाराजगंज

image

anoop shukla

May 16, 2026

Up news, mahrajganj

SP महराजगंज

महराजगंज SP शक्ति मोहन अवस्थी ने जिले में बड़े पैमाने पर दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने और पुलिसिंग में सक्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए हैं। SP ऑफिस से जारी आदेश के अनुसार, इंस्पेक्टर धनंजय कुमार राय को अतिरिक्त निरीक्षक थाना मिठौली से प्रभारी निरीक्षक बरगदवा बनाया गया है।

इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार सिंह को प्रभारी निरीक्षक कोल्हुई से प्रभारी निरीक्षक श्यामदेउरवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय को प्रभारी निरीक्षक पुरंदरपुर से निरीक्षक अपराध थाना श्यामदेउरवा भेजा गया है। इंस्पेक्टर योगेंद्र राय को प्रभारी निरीक्षक फरेंदा से निरीक्षक अपराध थाना मिठौली बनाया गया है।

इन दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में हुआ फेरबदल

दरोगाओं में संजय कुमार सिंह को पुलिस लाइन से थानाध्यक्ष पनियरा, राघवेंद्र सिंह को थानाध्यक्ष पनियरा से थानाध्यक्ष फरेंदा, अभिषेक सिंह को थानाध्यक्ष श्यामदेउरवा से थानाध्यक्ष नौतनवा, और कुंवर गौरव सिंह को थानाध्यक्ष घुघली से थानाध्यक्ष कोल्हुई बनाया गया है। इसके अलावा, सूरज कुमार को थाना कोतवाली से थानाध्यक्ष घुघली और विशाल कुमार शुक्ला को पुलिस लाइन से थानाध्यक्ष सिंदुरिया की जिम्मेदारी मिली है। अंकित सिंह को पीआरओ से थानाध्यक्ष निचलौल, विवेक कुमार सिंह को थाना कोतवाली से थानाध्यक्ष परसामलिक, और कृष्ण कुमार सिंह को पुलिस लाइन से थानाध्यक्ष सोनौली बनाया गया है।

गौरव राय कनौजिया को थानाध्यक्ष सोहगीबरवा से थानाध्यक्ष पुरन्दरपुर, मनीष पटेल को चौकी प्रभारी लक्ष्मीपुर थाना ठूठीबारी से थानाध्यक्ष चौक, राजकुमार सिंह को थानाध्यक्ष सिंदुरिया से थाना पनियरा, मदन मोहन मिश्रा को थानाध्यक्ष निचलौल से पीआरओ और शैलेंद्र शुक्ला को थानाध्यक्ष बरगदवा से पीआरओ बनाया गया है। ओम प्रकाश गुप्ता को थानाध्यक्ष चौक से थाना फरेंदा भेजा गया है।

अभय नारायण सिंह को थानाध्यक्ष परसामलिक से थाना पुरंदरपुर, योगेंद्र कुमार को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना सिंदुरिया और मनीष कुमार तिवारी को वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना सिंदुरिया से चौकी प्रभारी लक्ष्मीपुर थाना ठूठीबारी बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक ने सभी नवतैनात अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण, जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

560 किलोग्राम अवैध चाइनीज लहसुन बरामद

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी विरोधी अभियान के तहत 22वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और सीमा शुल्क विभाग निचलौल की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 560 किलोग्राम अवैध चाइनीज लहसुन और तीन साइकिलें बरामद की गईं। हालांकि, तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर नेपाल की ओर फरार होने में सफल रहे।

नेपाल में इसकी कीमत लगभग 80 रुपये प्रति किलोग्राम बताई जा रही है, जबकि भारत में इसे 120 रुपये प्रति किलोग्राम तक बेचा जाता है। बरामद सामान की जब्ती सूची तैयार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क कार्यालय निचलौल को सुपुर्द कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा, कंटेनर में घुसी कार, 5 लोगों की मौत, हरियाणा के रहने वाले हैं सभी
आजमगढ़
Azamgarh-Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 May 2026 08:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahrajganj / महराजगंज में बड़े पैमाने कर दरोगाओं के तबादले, निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव

बड़ी खबरें

View All

महाराजगंज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में पुलिस पर हमला, महकमे में मचा हड़कंप…

Up news, महराजगंज,
महाराजगंज

सड़क पर बिखरी लाशें और फटे सिर: देख कांप गई रूह, महराजगंज में पति-पत्नी और मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत

maharajganj trailer bike family accident
महाराजगंज

यूपी में एक ही झटके में परिवार खत्म, ट्रेलर ने पति-पत्नी और बेटी को कुचला…परिजनों में मचा कोहराम

Up news, mahrajganj
महाराजगंज

महराजगंज में दंपति की दर्दनाक मौत, ट्रैक्टर के हुक से निकला जनरेटर मचाया मौत का तांडव…हवा में उछल कर सड़क पर गिरे

Up news, mahrajganj
महाराजगंज

महराजगंज में भाई ने बहन को पीटकर मार डाला, मिलने आया प्रेमी भी बुरी तरह पीटा गया

Up news, mahrajganj
महाराजगंज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.