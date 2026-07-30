नमाज तो दिन में 5 बार पढ़ी जाती है, सावन साल में सिर्फ एक बार आता है: राकेश त्रिपाठी बोले- यात्रा के लिए पहले से तय होते हैं मार्ग

Kanwar Yatra 2026: उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। AIMIM की ओर से सड़क पर नमाज और कांवड़ यात्रा को लेकर उठाए गए सवालों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि नमाज तो दिन में पांच बार पढ़ी जाती है, जबकि सावन साल में सिर्फ एक बार आता है। कांवड़ यात्रा सनातन संस्कृति की पवित्र परंपरा है, इसके लिए पहले से निश्चित मार्ग तय किए जाते हैं और प्रशासन सभी जरूरी व्यवस्थाएं करता है। वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सावन की परंपराओं के सम्मान के साथ सभी समुदायों को बराबर सम्मान देने की बात कही।