भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर बढ़ाई गई सतर्कता

निरीक्षण के दौरान DM और SP ने सीमा पर तैनात जिला पुलिस, SSB और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने सीमा क्षेत्र में आने-जाने वाले लोगों और वाहनों की निगरानी भी परखी। अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को दी जाए, हल्की चूक भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है इसलिए सतर्कता महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीमा सुरक्षा में तैनात पुलिस बल और SSB जवानों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया इसके साथ ही लगातार गश्त और निगरानी बढ़ाने के लिए भी कहा गया।