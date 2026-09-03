गोरखपुर कमिश्नर-DIG ने भारत-नेपाल सोनौली सीमा का निरीक्षण किया, नेपाल त्रासदी पर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा

Indo Nepal Border Visit: नेपाल में आई भयावह त्रासदी और सीमा सुरक्षा को लेकर गोरखपुर जोन के मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस उपमहानिरीक्षक एस चन्नप्पा ने गुरुवार को महराजगंज जिले में भारत-नेपाल की सोनौली सीमा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने सोनौली सीमा के नो मैन्स लेैंड का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने एसएसबी की सीमा चौकी पर एसएसबी, पुलिस, कस्टम, इमीग्रेशन और खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई।