Nepal Flash Flood: जिप लाइन बनी सहारा, त्रिशूली में मोनेस्ट्री में लापता लोगों के लिए प्रार्थना

स्थानीय निवासी मुहम्मद अमीर हक ने बताया कि वह 26 अगस्त से बाढ़ आने के बाद नदी के उस पार फंसे हुए थे। उन्होंने जिप लाइन से नदी पार करने के बाद बताया कि शुरुआत में डर लगा, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उन्होंने नदी पार की। 26 अगस्त को आई बाढ़ की घटना को याद करते हुए हक ने बताया कि उस समय पूरा संपर्क टूट गया था और तेज बहते पानी के कारण लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी की सेहत ठीक नहीं थी, जिस कारण वह उनके साथ यात्रा नहीं कर सकीं, लेकिन बाद में हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। हक ने कहा कि उनकी पत्नी के लिए हेलीपैड की व्यवस्था की गई और अब वह सुरक्षित हैं। हक इस इलाके में अपना व्यापार चलाते थे और बाढ़ के बाद संपर्क टूटने के कारण वह अपने परिवार के साथ वहीं फंस गए थे। अब यह अस्थायी जिप लाइन नदी पार करने का एक प्रमुख साधन बन गई है, जिसे नेपाल पुलिस के जवान संचालित कर स्थानीय लोगों की मदद कर रहे हैं।