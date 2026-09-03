होर्मुज स्ट्रेट का नाम बदलकर ‘ट्रंप स्ट्रेट’ करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति कर सकते हैं ऐसा?

ट्रंप भले ही होर्मुज स्ट्रेट का नाम बदलकर 'ट्रंप स्ट्रेट' करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होर्मुज स्ट्रेट का नाम आधिकारिक तौर पर बदल दिया जाएगा। 'अमेरिकी बोर्ड ऑन ज्योग्राफिक नेम्स' अमेरिका की फेडरल सरकार के इस्तेमाल के लिए भौगोलिक नामों (जिनमें विदेशों की जगहों के नाम भी शामिल हैं) को तय करता है। इसलिए अमेरिकी सरकार द्वारा पसंद किए गए नाम में बदलाव का असर मुख्य रूप से फेडरल एजेंसियों और उत्पादों पर ही पड़ेगा। ऐसे फैसले से ईरान, ओमान, दूसरी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या प्राइवेट मैपिंग सेवाओं के लिए 'ट्रंप स्ट्रेट' नाम अपनाना ज़रूरी नहीं होगा।



होर्मुज स्ट्रेट एक अहम रणनीतिक जलमार्ग है, जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है और इसके शिपिंग से जुड़े नियम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था के तहत तय होते हैं। इसी वजह से ट्रंप का प्रस्ताव अमेरिकी इलाके में किसी भौगोलिक जगह का नाम बदलने से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ नामों को लेकर अमेरिकी सरकार का सीधा अधिकार होता है, लेकिन अमेरिका से बाहर इसका अधिकार नहीं होता।