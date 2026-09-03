Terrorists Encounter: पाकिस्तानी सेना ने किया 15 आतंकियों का एनकाउंटर

इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस के अनुसार इलाके में पाकिस्तानी सेना का सैन्य अभियान जारी है। यह बचे हुए आतंकियों का खात्मा करने के लिए किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में बिगड़े हालात को सुधारा जा सके। पाकिस्तान में आतंकियों से जनता ही नहीं, पुलिस और सेना भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में देश की सेना कई मौकों पर अपना रुख साफ कर चुकी है कि आतंकवाद और आतंकियों को खत्म करने के लिए सैन्य अभियान जारी रहेंगे। इन सैन्य अभियानों में पाकिस्तानी सेना का साथ पुलिस, स्पेशल यूनिट्स और खुफिया एजेंसियाँ भी देती हैं, जिससे आतंकियों को उनके मंसूबों में कामयाब होने का कोई मौका न मिले।