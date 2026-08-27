Nepal Disaster : नेपाल से बहकर तीन शवों के आते ही अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासन, दहशत के साये में ग्रामीण

Mahrajganj News: गुरुवार को निचलौल के टेलफाल के समीप गंडक नदी में तीन शव उतराते मिले। शवों के दिखने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसएसबी, एसडीआरएफ और निचलौल पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को नदी से बाहर निकलवाकर सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। नदी में बरामद शवों में दो महिलाओं और एक पुरुष का शव शामिल है। तीनों शव नेपाल में आई बाढ़ के पानी में बहकर भारतीय क्षेत्र में पहुंचे हैं। शवों की पहचान अभी नहीं हो सकी है।