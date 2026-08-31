Divya Mittal IAS Resignation: IAS दिव्या मित्तल के एक फैसले से हिल गया था प्रशासनिक महकमा, जानिए क्या हुआ था उस रात

Divya Mittal IAS Resignation:उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने रविवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वेच्छा से इस्तीफा देकर प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि 13 साल की अविस्मरणीय यात्रा को विराम दे दिया है। करीबियों के अनुसार यह फैसला अचानक नहीं था। मई 2026 में देवरिया जिलाधिकारी पद से हटाए जाने के बाद से ही उन्होंने इस्तीफे का मन बना लिया था। उस रात उन्होंने परिवार और करीबी साथियों से बातचीत में अपने दर्द को व्यक्त किया था।