Divya Mittal IAS Resignation: दिव्या मित्तल ने इस्तीफे के लिए चुना खास दिन, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Divya Mittal IAS Resignation: मीरजापुर की पूर्व जिलाधिकारी रहीं IAS दिव्या मित्तल के इस्तीफे की खबर हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने प्रशासनिक सेवा से अपना इस्तीफा सौंपने के लिए जो दिन चुना वह अपने आप में बेहद खास है। दिव्या मित्तल ने 30 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X) पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया। इस दिन विंध्य क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी मां विंध्यवासिनी की जयंती भी थी। दिव्या मित्तल की सिद्धपीठ मां विंध्यवासिनी में गहरी और अटूट आस्था रही है। माना जा रहा है कि इसी असीम आस्था के चलते उन्होंने अपने जीवन के इतने बड़े फैसले के लिए इस खास दिन को चुना।