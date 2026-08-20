बच्चों ने सड़क पर उतरकर उठाई आवाज, अब यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, DM खुद स्कूल पहुंचकर बच्चों से करेंगे सीधा संवाद

आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल के अनुसार मैं समय-समय पर स्कूलों में जाकर बच्चों से संवाद करता रहता हूं। ऐसा करने से बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही उनसे संवाद कर उन्हें भी नई जानकारी देता रहता हूं। जिससे उनका बौद्धिक विकास हो सके। शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुए थे। जेन अल्फा के बारे में जानकारी की। उनसे संवाद किया। जो जानकारियां प्राप्त करनी थीं। उनके बारे में उनसे संवाद कर जाना। भविष्य में अन्य अधिकारियों को भी जेन अल्फा की समस्याओं को जानने और समझने के लिए भेजा जाएगा।