UP Politics: ‘कांग्रेस और सपा ने भ्रष्टाचार और हिंसा को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं किया’, मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान

उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जब दोनों पार्टियां सत्ता में थीं, तब प्रदेश में लूट, भ्रष्टाचार और हिंसा को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस और सपा सरकार में थी तो सिवाय लूट, खसोट, भ्रष्टाचार और हिंसा को बढ़ावा देने के इन दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।