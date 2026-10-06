आयोग से सवाल हम पूछ रहे, तो जवाब में बीजेपी क्यों कूद रही? अखिलेश यादव का बड़ा हमला

Akhilesh Yadav Vote Deletion Form 7 Amausi Airport: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में धांधली और नाम काटे जाने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। अमौसी एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पूरा विपक्ष चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, लेकिन आयोग की जगह बीजेपी बचाव में आगे आ रही है। उन्होंने बीजेपी से सीधा सवाल पूछा कि जब सवाल संवैधानिक संस्था से किए जा रहे हैं, तो सत्ताधारी दल को जवाब देने के लिए मैदान में कूदने की क्या जरूरत पड़ रही है?