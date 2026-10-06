कैसरबाग में अवैध हुक्काबारों पर पुलिस का हंटर, 42 लोग पकड़े, इंस्पेक्टर अंजनी मिश्रा की बड़ी कार्रवाई

अवैध हुक्काबार से एक साथ 42 लोगों के पकड़े जाने के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई। पुलिस की इस कार्रवाई ने यह संदेश भी दिया है कि नियमों की अनदेखी कर हुक्काबार संचालित करने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। कैसरबाग पुलिस की टीम ने कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हुक्काबार में आने वाले लोगों की गतिविधियां क्या थीं और प्रतिष्ठान का संचालन किस तरह किया जा रहा था। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।