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कैसरबाग में अवैध हुक्काबारों पर पुलिस का हंटर, 42 लोग पकड़े, इंस्पेक्टर अंजनी मिश्रा की बड़ी कार्रवाई

Lucknow Hookah Bar Raid: लखनऊ के कैसरबाग में पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 42 लोगों को पकड़ा। इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Oct 06, 2026

कार्रवाई के दौरान पुलिस की गिरफ्त में पकड़े गए लोग (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

कार्रवाई के दौरान पुलिस की गिरफ्त में पकड़े गए लोग (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Lucknow Crime: लखनऊ में अवैध हुक्काबार और नियमों को ताक पर रखकर चल रहे ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में कैसरबाग पुलिस ने एक अवैध हुक्काबार पर छापा मारकर 42 लोगों को पकड़ लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से हुक्काबार संचालकों में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोगों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने मौके पर मौजूद गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है।

कैसरबाग पुलिस की इस कार्रवाई को इलाके में अवैध रूप से संचालित हुक्काबार के खिलाफ अब तक की बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। कार्रवाई इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हुक्काबार में मौजूद लोगों को पकड़ा और वहां चल रही गतिविधियों की पड़ताल की।

सूचना के बाद पुलिस टीम ने की छापेमारी

पुलिस को अवैध हुक्काबार के संचालन की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की गई। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। अचानक पुलिस की कार्रवाई से वहां मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर मौजूद 42 लोगों को पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हुक्काबार में संचालित गतिविधियों की जानकारी जुटाई। पुलिस का फोकस यह पता लगाने पर भी रहा कि प्रतिष्ठान का संचालन किन परिस्थितियों में किया जा रहा था और वहां मौजूद लोगों की भूमिका क्या थी। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

42 लोगों के पकड़े जाने से मचा हड़कंप

अवैध हुक्काबार से एक साथ 42 लोगों के पकड़े जाने के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई। पुलिस की इस कार्रवाई ने यह संदेश भी दिया है कि नियमों की अनदेखी कर हुक्काबार संचालित करने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। कैसरबाग पुलिस की टीम ने कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हुक्काबार में आने वाले लोगों की गतिविधियां क्या थीं और प्रतिष्ठान का संचालन किस तरह किया जा रहा था। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा के नेतृत्व में कार्रवाई

पूरी कार्रवाई कैसरबाग इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम की कार्रवाई के दौरान अवैध हुक्काबार में मौजूद लोगों को मौके से पकड़ा गया। अधिकारियों के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई को पुलिस की सक्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। कैसरबाग पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की ओर से ऐसे स्थानों की निगरानी और जांच आगे भी जारी रहने की उम्मीद है।

अवैध गतिविधियों पर पुलिस की नजर

राजधानी में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार लंबे समय से पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों में नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए समय-समय पर कार्रवाई की जाती रही है। कैसरबाग पुलिस की ताजा कार्रवाई भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब अन्य हुक्का बार संचालकों में भी हड़कंप की स्थिति है। पुलिस अधिकारियों की ओर से साफ किया गया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैसरबाग क्षेत्र में पुलिस की निगरानी और जांच अभियान आगे भी जारी रहने की संभावना है।

कार्रवाई से संचालकों में बढ़ी चिंता

42 लोगों के पकड़े जाने के बाद इलाके में अवैध रूप से हुक्का बार चलाने वालों के बीच चिंता बढ़ गई है। पुलिस की इस कार्रवाई को सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का जोर कानून व्यवस्था के साथ-साथ ऐसे स्थानों पर भी नजर रखने पर है, जहां नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सामने आती हैं।

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Updated on:

06 Oct 2026 04:45 pm

Published on:

06 Oct 2026 04:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / कैसरबाग में अवैध हुक्काबारों पर पुलिस का हंटर, 42 लोग पकड़े, इंस्पेक्टर अंजनी मिश्रा की बड़ी कार्रवाई

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