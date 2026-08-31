कुशीनगर में बदमाश का एनकाउंटर, दारोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहे बिहार के बदमाश के पैर में लगी गोली, 50 हजार का था इनाम

पुलिस ने बताया है कि बिहार के गोपालगंज जिले का रहने वाला आशू कुमार यादव तरयासुजान थाने में दर्ज एक मामले में वांछित चल रहा था। आरोपी पर 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने बताया है कि आरोपी को 30 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद आंसू ने पेट में तेज दर्द होने की शिकायत की थी। पुलिस के मुताबिक, आशु को हवालात से निकालकर उप-निरीक्षक रविकांत सिंह और कांस्टेबल रूपेश यादव अपनी निगरानी में लेकर अस्पताल जा रहे थे। पुलिस ने दावा किया है कि रास्ते में आरोपी ने पेट में तेज दर्द होने का बहाना बनाया और वाहन को रुकवा दिया। वाहन से उतरते ही आरोपी ने उप-निरीक्षक के कमर में रखी हुई सरकारी पिस्टल निकाल ली।