Kushinagar News: कुशीनगर में छात्र की पीट-पीटकर हत्या, बाजार में दूसरे गुट ने लाठी-डंडों से किया हमला, भारी फोर्स तैनात

वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच दिन में पहले भी मारपीट हुई थी। उस समय लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया था। आरोप है कि इसके बाद दोबारा विवाद बढ़ा और लाठी-डंडों से लैस एक गुट ने करन पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से करन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज ले जाया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने तत्काल जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक करन अपने तीन भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटा था। उसका बड़ा भाई राहुल साहनी, दूसरे भाई का नाम अंकित साहनी बताया गया है। पिता रामभवन साहनी गांव में ही रहते हैं। छात्र की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है।