Nepal Flood: नेपाल की बाढ़ से यूपी-उत्तराखंड में बढ़ी चिंता, महराजगंज-कुशीनगर से चंपावत तक निगरानी तेज

ttar Pradesh Flood Alert: नेपाल में अचानक आई बाढ़ और भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल से आने वाली नदियों में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए दोनों राज्यों के सीमावर्ती और नदी किनारे वाले इलाकों में प्रशासन को अलर्ट किया गया है। यूपी में जहां महराजगंज और कुशीनगर पर खास नजर रखी जा रही है, वहीं उत्तराखंड के चंपावत जिले में शारदा नदी के आसपास निगरानी और गश्त बढ़ा दी गई है।