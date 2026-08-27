उन्नाव में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास: बांगरमऊ, शुक्लागंज, बीघापुर के कटरी के गांवों में घूसा पानी

Ganga Water Near Danger Mark In Unnao: उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। हरिद्वार और नरौरा बैराज से छोड़े गए जल के पहुंचने से स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। बांगरमऊ, फतेहपुर 84, सफीपुर, परियर, उन्नाव सदर, बीघापुर आदि क्षेत्रों के कई इलाके प्रभावित क्षेत्रों में है। जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है।‌ शुक्लागंज कटरी इलाके के कई मोहल्ले में गंगा का जल पहुंच गया है। बाढ़ नियंत्रण केंद्र कानपुर से मिली जानकारी के अनुसार चेतावनी बिंदु को पार कर चुका है जो 112 मीटर है। सुबह 8 बजे 112.80 मी था। जबकि हरिद्वार से 69089 क्यूसेक और नरौरा बैराज से 110176 क्यूसेक जल छोड़ा गया है। खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है। प्रभावित क्षेत्रों में नाव की भी व्यवस्था की गई है।