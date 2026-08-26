उन्नाव में कच्ची दीवार गिरने से बाबा और पोते की दर्दनाक मौत, मचा कोहराम

Tragic accident in Unnao: उन्नाव में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब कच्ची दीवार बारिश के कारण गिर गई, जिसके नीचे बाबा और पोता दोनों दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन राहत और बचाव कार्य चलाया। मिट्टी हटाकर घायलों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोनों की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलने पर सदर विधायक और जिलाधिकारी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। आपदा राहत कोष से मृतक परिजनों को आर्थिक मदद दी गई। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है।