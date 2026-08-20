Ganga Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे पर बारिश का असर, 3 दिन में 6 जगह धंसी सड़क, अब पुलों पर बनाया जा रहा ड्रेनेज सिस्टम

बुधवार को बारिश थमने के बाद निर्माण एजेंसी पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर ने पुलों पर ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने का काम शुरू किया। कर्मचारियों के मुताबिक, पानी की निकासी के लिए पुल के डेक और किनारों पर ड्रेन पाइप लगाए जा रहे हैं। नीचे चैंबर और वाटर हार्वेस्टिंग जैसी व्यवस्था भी तैयार की जा रही है, ताकि बारिश का पानी एक जगह जमा न हो। यानी जिस हिस्से में सड़क पहले ही बारिश के पानी के कारण प्रभावित हो चुकी है, वहां अब जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है।