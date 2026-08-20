‘गुरुर है कि बहुत बड़े हैं’, म्यूजिक लेबल पर भड़के हनी सिंह, बोले- ‘अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा’

Honey Singh statement: यो यो हनी सिंह ने एक वीडियो शेयर कर एक म्यूजिक लेबल पर उन्हें परेशान करने का दावा किया है। हालांकि, रैपर ने लेबल का नाम नहीं बताया, लेकिन उनकी बातों से साफ है कि इस परेशानी का असर उनके म्यूजिक पर भी पड़ रहा है। हनी सिंह ने कहा कि अगर उन्हें इस तरह परेशान नहीं किया जाता तो वह एक महीने में 5 गाने तक रिलीज कर सकते थे। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि अगर किसी लेबल को अपनी ताकत पर गुरूर है तो उसे याद रखना चाहिए कि रावण का अहंकार भी नहीं रहा।