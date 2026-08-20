‘वंदे मातरम’ पर हो रहे विवाद पर शर्मिला टैगोर का बड़ा बयान, बोलीं- एक ईश्वर को मानने वालों के लिए पूरा गीत गाना मुश्किल

Sharmila Tagore On Vande Mataram: दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को लेकर अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि देश में अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए इसके शुरुआती दो अंतरों को ही अपनाया जाना चाहिए। अभिनेत्री ने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं और ऐसे में गीत के कुछ हिस्से उनकी धार्मिक मान्यताओं से मेल नहीं खाते।