‘वो असली नागिन है’, गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला पर ओरी का बयान, अभिनेता की इमेज खराब करने का लगाया आरोप

ओरी और आकांक्षा-गौरव खन्ना की फोटो (फोटो सोर्स- Instagram/orry)
Orry Called Akanksha Chamola Naagin: टीवी अभिनेता गौरव खन्ना की निजी जिंदगी इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है। पत्नी आकांक्षा चमोला से अलगाव की खबरों के बीच अब मामला एक नए विवाद की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर्सनालिटी ओरहान अवत्रामानी उर्फ ओरी ने गौरव का समर्थन करते हुए आकांक्षा चमोला और 'खतरों के खिलाड़ी 15' की कंटेस्टेंट शगुन शर्मा पर निशाना साधा है।
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी, जिसमें गौरव खन्ना के तलाक और शगुन शर्मा की ओर से लगाए गए कथित बुली करने के आरोपों का जिक्र था। पोस्ट में सवाल उठाया गया था कि क्या गौरव को जानबूझकर गलत रोशनी में दिखाया जा रहा है। इसी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ओरी ने गौरव का बचाव किया।
ओरी ने दावा किया कि आकांक्षा गौरव की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गौरव की लोकप्रियता का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ओरी के इस कमेंट के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है।
ओरी ने अपने कमेंट में आकांक्षा को लेकर काफी तीखी भाषा का इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि आकांक्षा गौरव की अच्छी छवि को खराब कर रही हैं और उनकी प्रसिद्धि का फायदा अपने लिए उठा रही हैं। ओरी ने ये भी बताया कि उन्हें पहले ये तक जानकारी नहीं थी कि गौरव शादीशुदा हैं।
ओरी के मुताबिक, उन्होंने गौरव के साथ ‘खतरों के खिलाड़ी’ की शूटिंग के दौरान कुछ समय एक ही वैनिटी में बिताया था। इसी अनुभव का हवाला देते हुए उन्होंने गौरव को एक अच्छा इंसान बताया और आकांक्षा के व्यवहार पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, ओरी ने आकांक्षा के लिए बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें ‘घास में छिपा सांप’ तक कह दिया।
विवाद सिर्फ आकांक्षा तक सीमित नहीं रहा। ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की कंटेस्टेंट शगुन शर्मा ने भी गौरव पर शूटिंग के दौरान उन्हें परेशान करने और बुली करने के आरोप लगाए थे। शगुन ने बताया था कि टास्क के दौरान जब कई लोग पीछे हटते थे, तो गौरव खास तौर पर उन्हें निशाना बनाते थे और उनकी क्षमता पर सवाल उठाते थे।
हालांकि, ओरी ने शगुन के इन आरोपों को अलग नजरिए से देखा। उन्होंने दावा किया कि शो के दौरान वह खुद शगुन को गौरव से भी ज्यादा चिढ़ाते थे और इसके बावजूद दोनों के बीच दोस्ती कायम रही। उनके मुताबिक, यह सब मनोरंजन और मजाक का हिस्सा था।
गौरव और आकांक्षा के रिश्ते को लेकर काफी समय से खबरें सामने आ रही हैं। आकांक्षा ने एक रियलिटी शो में अपनी शादी और अलगाव को लेकर खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि दोनों अलग-अलग रह रहे हैं और उनके रिश्ते में कई मतभेद सामने आए थे।
आकांक्षा ने यह भी संकेत दिया था कि दोनों के बीच बच्चों को लेकर विचार अलग थे। हालांकि, उन्होंने गौरव को पूरी तरह गलत ठहराने के बजाय यह कहा था कि दोनों की सोच अलग होने के कारण रिश्ते को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया।
गौरव खन्ना की निजी जिंदगी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच ओरी की टिप्पणी ने इस विवाद को और हवा दे दी है। एक तरफ आकांक्षा और शगुन की ओर से गौरव को लेकर अलग दावे सामने आए हैं, वहीं ओरी ने अभिनेता के पक्ष में अपनी बात रखी है।
हालांकि, इस पूरे मामले में अलग-अलग लोगों के दावे सामने आ रहे हैं। ऐसे में किसी भी आरोप को अंतिम सच मानने से पहले संबंधित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार करना जरूरी है। फिलहाल ओरी का कमेंट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
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