‘वो असली नागिन है’, गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला पर ओरी का बयान, अभिनेता की इमेज खराब करने का लगाया आरोप

Orry Called Akanksha Chamola Naagin: टीवी अभिनेता गौरव खन्ना की निजी जिंदगी इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है। पत्नी आकांक्षा चमोला से अलगाव की खबरों के बीच अब मामला एक नए विवाद की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर्सनालिटी ओरहान अवत्रामानी उर्फ ओरी ने गौरव का समर्थन करते हुए आकांक्षा चमोला और 'खतरों के खिलाड़ी 15' की कंटेस्टेंट शगुन शर्मा पर निशाना साधा है।