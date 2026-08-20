गोविंदा का नाम ‘चीची’ कैसे पड़ा? सुनीता आहूजा ने खुद बताया था कारण, विवादों के बीच पुराना वीडियो हुआ वायरल

Govinda Nickname Chichi Story: बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा अपने अभिनय, डांस और कॉमेडी के लिए जितने मशहूर हैं, उतना ही चर्चित उनका निकनेम ‘चीची’ भी है। गोविंदा के फैंस के बीच ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर अभिनेता को यह नाम मिला कैसे? गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक पुराने इंटरव्यू में इस राज से पर्दा उठाया था। उन्होंने बताया था कि इस नाम के पीछे कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि उनके परिवार से जुड़ी एक प्यारी सी वजह है। सुनीता और गोविंदा के तलाक के विवाद के बीच चलिए जानते हैं उनका नाम 'चीची' क्यों पड़ा।