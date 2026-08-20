‘आवारापन 2’ में क्यों नहीं दिखी इमरान हाशमी की ‘सीरियल किसर’ वाली इमेज? लेखक बिलाल सिद्दिकी ने किया खुलासा

Emraan Hashmi Serial Kisser In Awarapan 2: इमरान हाशमी की फिल्मों की बात हो और उनका ‘सीरियल किसर’ टैग याद न आए, ऐसा कम ही होता है। करियर के शुरुआती दौर में रोमांटिक फिल्मों और इंटीमेट सीन्स की वजह से इमरान की एक अलग पहचान बन गई थी। हालांकि, उनकी हालिया फिल्म 'आवारापन 2' में मेकर्स ने जानबूझकर इस इमेज से दूरी बनाए रखी। अब फिल्म के लेखक बिलाल सिद्दीकी ने बताया है कि कहानी में किसिंग सीन को शामिल करने के बारे में आखिर क्यों नहीं सोचा गया।