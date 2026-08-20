यामी गौतम के ‘दयान’ लुक पर पति आदित्य धर ने पूछा- ‘ये वही है जिससे शादी की?’ फैंस बोले- ‘भाई OG सपोर्टर है’

Aditya Dhar reaction: यामी गौतम अपनी अपकमिंग फिल्म 'नई नवेली' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका है, जिसमें यामी का बिल्कुल अलग और डरावना अवतार देखने को मिला। लाल साड़ी और सोने के गहनों में नजर आ रहीं यामी को देखकर उनके पति और फिल्ममेकर आदित्य धर भी खुद को रिएक्ट करने से नहीं रोक पाए। आदित्य के मजेदार कमेंट पर यामी ने भी उन्हें करारा जवाब दिया, जिसके बाद फैंस कपल की बॉन्डिंग की तारीफ कर रहे हैं।