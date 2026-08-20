‘जब भैया का ढाई किलो का हाथ उठता है तो सब उठ जाते हैं’, ‘बटवारा 1947’ की रिलीज के बीच एशा देओल ने क्यों कहा ऐसा?

एशा का अंदाज पूरी तरह से हल्का-फुल्का और मनोरंजक था। उन्होंने सनी देओल के चर्चित डायलॉग को राखी के संदर्भ से जोड़ते हुए भाई-बहन के रिश्ते को भी मजेदार अंदाज में पेश किया। वीडियो में वो सनी के हाथ की ताकत और उसके 'इक्विलिब्रियम' को लेकर भी मजेदार बातें करती दिखाई देती हैं। सनी देओल का 'ढाई किलो का हाथ' वाला डायलॉग उनकी फिल्मों के सबसे यादगार डायलॉग्स में गिना जाता है। यही वजह है कि जब भी सनी देओल के दमदार डायलॉग्स की बात होती है, यह संवाद जरूर याद किया जाता है।