‘Declassified: Operation Sindoor’ देख बौखलाए पाकिस्तानी ऑफिसर, रात 2 बजे पोस्ट कर कहा, ‘ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सफलता का दावा झूठा’

'डीक्लासिफाइड: ऑपरेशन सिंदूर' दो हिस्सों वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जो 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डिस्कवरी चैनल पर शुरू हुई। यह सीरीज भारतीय सशस्त्र बलों के 'ऑपरेशन सिंदूर' की योजना और उसे अंजाम देने की कार्यवाई को दिखाती है। बता दें कि यह ऑपरेशन मई 2025 में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के बुनियादी ढांचों पर मिसाइल हमलों के बारे में है। इस डॉक्यूमेंट्री के 45-45 मिनट के दो एपिसोड हैं, 'द ग्रीनलाइट' और 'अटैक एंड काउंटरस्ट्राइक'। सीरीज में बताया गया है: "अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत के सैन्य नेतृत्व ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। यह 88 घंटे का सैन्य ऑपरेशन 7 मई को शुरू हुआ था, जिसमें ऑपरेशन में शामिल लोगों और एक्सपर्ट्स के बयान शामिल हैं।"