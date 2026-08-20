‘आलोचना के बावजूद चुप नहीं रहतीं’, उर्फी जावेद ने कंगना रनौत को लेकर कही ऐसी बात

उर्फी के इस बयान के बाद सोनाक्षी सिन्हा का नाम भी चर्चा में आ गया। बातचीत में बॉलीवुड की उन महिलाओं को लेकर चर्चा हुई, जिन्होंने अपने-अपने तरीके से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। फिलहाल, उर्फी का कंगना की बेबाकी की तारीफ करना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। दोनों अभिनेत्रियां अक्सर अपनी राय को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हालांकि, उर्फी ने इस बातचीत में खास तौर पर कंगना के खुलकर बोलने और आलोचना के बावजूद पीछे न हटने वाले अंदाज की तारीफ की।