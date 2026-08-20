‘थायरॉइड, एंग्जायटी, डिप्रेशन’, पुराने रिश्ते ने बिगाड़ दी थी हिमांशी खुराना की हालत, बोलीं- कुछ तो गलत हो रहा था

हिमांशी ने खराब रिश्ते को लेकर कहा कि इंसान का मन और शरीर कई बार खुद संकेत देने लगता है कि चीजें ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि समाज में कई बार लोगों को रिश्ते को किसी भी तरह लंबे समय तक निभाने की सलाह दी जाती है, लेकिन उनके अनुभव में लगातार तनाव और चीजों को सहते रहने का असर उनकी सेहत पर भी पड़ा। हिमांशी ने यह भी बताया कि फिलहाल वह किसी नए रिश्ते की बजाय खुद पर ध्यान देना चाहती हैं। पुराने रिश्ते को लेकर अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने साफ किया कि वह अपने अनुभव की बात कर रही थीं और उनका मकसद किसी को बुरा दिखाना नहीं था।