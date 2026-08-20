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‘थायरॉइड, एंग्जायटी, डिप्रेशन’, पुराने रिश्ते ने बिगाड़ दी थी हिमांशी खुराना की हालत, बोलीं- कुछ तो गलत हो रहा था

Himanshi Khurana statement: हिमांशी खुराना ने पुराने रिश्ते के दौरान अपनी सेहत पर पड़े असर के बारे में खुलकर बात की। एक्ट्रेस ने थायरॉइड, एंग्जायटी, डिप्रेशन, नोज ब्लीड और सिस्टिक एक्ने जैसी परेशानियों का जिक्र किया।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Aug 20, 2026

Himanshi Khurana relationship

हिमांशी खुराना का बयान ( सोर्स: x-@realhimanshi/instagram-himanshikhurana291)

Himanshi Khurana podcast: 'बिग बॉस 13' फेम हिमांशी खुराना इन दिनों अपने पुराने रिश्ते और उससे जुड़े अनुभवों को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में उन्होंने आसिम रियाज के साथ अपने रिश्ते और धर्म से जुड़े अनुभवों पर बात की थी। अब इसी बातचीत में हिमांशी ने अपने पुराने रिश्ते के दौरान अपनी सेहत और मानसिक स्थिति पर पड़े असर के बारे में भी खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि उस दौर में उन्हें थायरॉइड, स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा था।

'मुझे हर दूसरे दिन नोज ब्लीड होता था'

हिमांशी ने अपने अनुभव को याद करते हुए बताया कि रिश्ते के दौरान उनकी सेहत लगातार प्रभावित हो रही थी। उन्होंने कहा कि उस समय उनका वजन 68 किलो से ज्यादा हो गया था और उन्हें लगता था कि वो उम्र से ज्यादा बड़ी दिखने लगी हैं।

हिमांशी के मुताबिक, उन्हें थायरॉइड के साथ स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन की समस्या थी। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें हर दूसरे दिन नाक से खून आने लगा था और हाइपरटेंशन की समस्या भी हुई। उनके बालों और त्वचा में भी बदलाव आने लगे थे। उन्होंने बताया कि थायरॉइड का स्तर गंभीर होने पर उनके चेहरे पर उम्र का असर ज्यादा दिखने लगा था। बाल खराब हो गए थे और चेहरे पर सिस्टिक एक्ने की समस्या भी हो गई थी। इसके अलावा उनके पेट में अक्सर दर्द रहता था।

'तब लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है'

हिमांशी ने ये भी कहा कि इन तमाम परेशानियों के बीच एक समय ऐसा आया जब उन्होंने खुद से सवाल करना शुरू किया कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। उन्हें महसूस हुआ कि वह खुश नहीं थीं और रिश्ते में कुछ कमी थी।

उन्होंने कहा कि वह अकेले बैठकर खुद से बार-बार कहती थीं, 'मैं खुश नहीं हूं, कुछ तो मिसिंग है।' हिमांशी के मुताबिक, उनका मन उन्हें लगातार संकेत दे रहा था कि कुछ सही नहीं है।

'गुड रिलेशनशिप में लड़की ग्लो करती है'

हिमांशी ने अच्छे और खराब रिश्ते के बीच अंतर बताते हुए कहा कि किसी रिश्ते का असर इंसान की जिंदगी और व्यवहार पर साफ नजर आ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़की रिश्ते में खुश है तो उसके चेहरे पर उसका असर दिख सकता है और अगर लड़का अपने काम में आगे बढ़ रहा है तो यह भी एक सपोर्टिव रिश्ते की निशानी हो सकती है।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी की सेहत खराब होने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, इसलिए हर स्थिति को सिर्फ रिश्ते से जोड़ना सही नहीं होगा। हालांकि, अपने अनुभव के आधार पर हिमांशी ने बताया कि उनके लिए शरीर और मन के संकेतों को नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा था।

हिमांशी ने खराब रिश्ते को लेकर कहा कि इंसान का मन और शरीर कई बार खुद संकेत देने लगता है कि चीजें ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि समाज में कई बार लोगों को रिश्ते को किसी भी तरह लंबे समय तक निभाने की सलाह दी जाती है, लेकिन उनके अनुभव में लगातार तनाव और चीजों को सहते रहने का असर उनकी सेहत पर भी पड़ा। हिमांशी ने यह भी बताया कि फिलहाल वह किसी नए रिश्ते की बजाय खुद पर ध्यान देना चाहती हैं। पुराने रिश्ते को लेकर अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने साफ किया कि वह अपने अनुभव की बात कर रही थीं और उनका मकसद किसी को बुरा दिखाना नहीं था।

धर्म परिवर्तन को लेकर भी हुई थी चर्चा

इससे पहले पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में हिमांशी ने अपने निजी जीवन और धर्म से जुड़े अनुभवों पर बात की थी। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनके पुराने रिश्ते और आसिम रियाज के साथ उनके संबंधों को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। बाद में हिमांशी ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने बातचीत में अपने निजी अनुभव साझा किए हैं और किसी के बारे में बुरा कहने की कोशिश नहीं की।

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Updated on:

20 Aug 2026 06:16 pm

Published on:

20 Aug 2026 06:16 pm

Hindi News / Entertainment / ‘थायरॉइड, एंग्जायटी, डिप्रेशन’, पुराने रिश्ते ने बिगाड़ दी थी हिमांशी खुराना की हालत, बोलीं- कुछ तो गलत हो रहा था

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