20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धौलपुर

Dholpur: सीवरेज, जलभराव, जर्जर सडक़ें और सफाई व्यवस्था निकाय चुनाव में रहेंगे प्रमुख मुद्दे

धौलपुर नगर परिषद का चुनाव प्रथम चरण में 9 सितम्बर होगा। गत बोर्ड के कार्यकाल में चौक पड़ी सीवरेज और उफान मारते सीवरेज की समस्या से शहर में सैंपऊ रोड, बाड़ी रोड और ओडेला रोड समेत कई पॉश कॉलोनियों की भी दुर्गति होती रही। वर्तमान में भी यह समस्या बरकरार है।
2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Aug 20, 2026

Dholpur news

नगर परिषद कार्यालय धौलपुर

धौलपुर. आचार संहिता लागू होने के साथ ही धौलपुर समेत अन्य निकायों में प्रचार सामग्री को हटा दिया गया। हालांकि, कई जगह सुस्ती भी दिखी। धौलपुर नगर परिषद का चुनाव प्रथम चरण में 9 सितम्बर होगा। साथ ही राजाखेड़ा, मनियां व सैंपऊ पालिका के भी चुनाव होंगे। इसी के साथ नई शहरी सरकार को लेकर मतदाताओं की उम्मीदें भी जाग उठी हैं। हालांकि, अभी वार्डों में पार्टियां समेत अन्य निर्दलीय हवा का रुख भांप रहे हैं।

उधर, नगर परिषद के शुरुआती दिन ठीक-ठाक रहे लेकिन जैसे जैसे दिन निकलने लगे तो समस्याएं का ढेर लगने लगा है। और बीते तीन साल तो समस्याएं हर तरफ पानी की रफ्तार की तरह घरों तक पहुंच गई। शहर में सीवरेज के ढक्कन उफान मारते रहे और बारिश के दिनों में तो शहर की कई कॉलोनियां टापू बन गई। वहीं, जिन पर जिम्मेदारी थी वह नदारद दिखे। वहीं गत नगर परिषद बोर्ड के अंतिम बजट करीब 128 करोड़ रुपए का पारित हुआ। उक्त बैठक में एलईडी लाइटों की खरीद पर भी सवाल खड़े हुए। गत बोर्ड का कार्यकाल बीते साल नवम्बर में पूर्ण हो गया था। उसके बाद से आयुक्त और प्रशासक ने जिम्मा संभाल लिया। कार्यवाहक आयुक्तों के चलते पालिका की रेल पटरी से उतर गई। वहीं, परिषद के कार्मिकों के ट्रेप होने की घटना और फिर कुछ दिन पहले अधिशासी अभियंता गुमान सिंह के नोट गिनने का वीडियो वायरल होने की घटना ने परिषद की रही सही छबि को खासा धक्का पहुंचाया।

सीवरेज समस्या का नहीं हो पाया निराकरण

गत बोर्ड के कार्यकाल में चौक पड़ी सीवरेज और उफान मारते सीवरेज की समस्या से शहर में सैंपऊ रोड, बाड़ी रोड और ओडेला रोड समेत कई पॉश कॉलोनियों की भी दुर्गति होती रही। वर्तमान में भी यह समस्या बरकरार है। गत बोर्ड इस समस्या का निराकरण नहीं करवा सका और जनता गंदे पानी में होकर आती-जाती रही। अधिकारी बदल गए लेकिन समस्या जस की तस रही। गत वर्ष प्रशासन की ओर से कुछ प्रयास किए लेकिन वह भी नाकाफी साबित हुए। इसी तरह शहर में स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी रही। दीपों के त्योहार पर भी लाइटें नहीं लग पाई थी। इसी तरह शहरों की जर्जर सडक़ों ने रही सही कसर पूरी कर दी। वर्तमान में भी कुछ खास सडक़ें पर काम हो पाया है जबकि गौरव पथ अभी तक अधूरा पड़ा है। जहां आबादी तक नहीं बस पाई, वहां सीसी सडक़ें बन गई और दिन में भी लाइटें जल रही हैं।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का दिखा विरोध

उधर, परिषद के तत्कालीन आयुक्त अशोक शर्मा के कार्यकाल के दौरान शहर में अतिक्रमण हटाने की कुछ कार्रवाई भी चर्चाओं का विषय रही। अतिक्रमण दस्ते के अचानक पहुंचने और फिर कागजातों की जांच नहीं करने समेत कई मुद्दे मौके पर छाए रहे। इसी तरह नाला सफाई कार्य के टेंडर से लेकर कार्य होने तक प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में रही।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 07:23 pm

Published on:

20 Aug 2026 07:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / Dholpur: सीवरेज, जलभराव, जर्जर सडक़ें और सफाई व्यवस्था निकाय चुनाव में रहेंगे प्रमुख मुद्दे

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dholpur: राष्ट्रीय राजमार्गों पर जगह-जगह खतरा, सुरक्षित सफर अभी दूर

Dholpur news
धौलपुर

Dholpur: दमोह झरने के 500 मी क्षेत्र में सैलानियों के आवागमन पर प्रतिबंध

Dholpur news
धौलपुर

 Dholpur: मरीज की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, झोलाछाप डॉक्टर पर लगाया गलत इलाज का आरोप

Dholpur news
धौलपुर

धौलपुर नगर परिषद के 60 वार्डों में से 20 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित

Dholpur news
धौलपुर

Dholpur: संवरी विरासत…30 साल बाद फिर धडक़ने लगीं घण्टाघर की धडक़नें

Dholpur news
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.