Dholpur: सीवरेज, जलभराव, जर्जर सडक़ें और सफाई व्यवस्था निकाय चुनाव में रहेंगे प्रमुख मुद्दे

उधर, नगर परिषद के शुरुआती दिन ठीक-ठाक रहे लेकिन जैसे जैसे दिन निकलने लगे तो समस्याएं का ढेर लगने लगा है। और बीते तीन साल तो समस्याएं हर तरफ पानी की रफ्तार की तरह घरों तक पहुंच गई। शहर में सीवरेज के ढक्कन उफान मारते रहे और बारिश के दिनों में तो शहर की कई कॉलोनियां टापू बन गई। वहीं, जिन पर जिम्मेदारी थी वह नदारद दिखे। वहीं गत नगर परिषद बोर्ड के अंतिम बजट करीब 128 करोड़ रुपए का पारित हुआ। उक्त बैठक में एलईडी लाइटों की खरीद पर भी सवाल खड़े हुए। गत बोर्ड का कार्यकाल बीते साल नवम्बर में पूर्ण हो गया था। उसके बाद से आयुक्त और प्रशासक ने जिम्मा संभाल लिया। कार्यवाहक आयुक्तों के चलते पालिका की रेल पटरी से उतर गई। वहीं, परिषद के कार्मिकों के ट्रेप होने की घटना और फिर कुछ दिन पहले अधिशासी अभियंता गुमान सिंह के नोट गिनने का वीडियो वायरल होने की घटना ने परिषद की रही सही छबि को खासा धक्का पहुंचाया।