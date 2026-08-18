 Dholpur: मरीज की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, झोलाछाप डॉक्टर पर लगाया गलत इलाज का आरोप

रामहरी ने बताया कि वह पिता की देखभाल के लिए क्लीनिक पर ही था। 17 अगस्त की शाम कथित चिकित्सक रामहरि ने उन्हें घर भेज दिया। करीब एक घंटे बाद क्लिनिक से फोन आया कि मरीज की हालत गंभीर है। जब वे तुरंत क्लीनिक पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि मरीज को किसी बड़े अस्पताल ले जाओ। परिजनों ने सवाल किया कि पहले तो आपने इलाज की गारंटी ली थी, तो डॉक्टर और उसके कथित किशोर कंपाउंडर ने उनके साथ अभद्रता की और गाली-गलौज करने लगा। आरोप है कि इसके बाद दोनों ने रामगोपाल को एक इंजेक्शन लगाया और कहा कि ये लगते ही ठीक हो जाएंगे। इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद हुई रामगोपाल की मृत्यु हो गई।