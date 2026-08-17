धौलपुर नगर परिषद के 60 वार्डों में से 20 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित

इस कड़ी में सोमवार को शहर के 60 वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से पूरी की गई। जिसमें सामान्य, ओबीसी और एससी वर्ग के लिए वार्ड आरक्षित किए गए। इनमें सबसे ज्यादा 25 वार्ड सामान्य अनारक्षित वर्ग के लिए रखे गए तो 13 वार्ड सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षण किए गए। ओबीसी ओपन के लिए 8 तो ओबीसी महिला वर्ग के लिए 4 वार्ड लॉटरी के माध्यम से आरक्षित हुए। एससी ओपन के लिए 7 तो एससी महिला वर्ग के लिए 3 वार्डों का आरक्षण किया गया। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब शहर की सरकार को लेकर सारे कयास खत्म हो चुके हैं। राजनीतिक दल भी वार्डवार सामाजिक समीकरणों और आरक्षण की स्थिति के आधार पर प्रत्याशियों का चयन करेंगे। गत दिनों सभापति पद के अनारक्षित होने से पार्षद चुनाव के साथ-साथ सभापति पद की दावेदारी को लेकर भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है है।