Dholpur: प्रतिबंधित कोडीन सीरप तस्करी मामले में मेडिकल संचालक गिरफ्तार

लांगरा थाना अधिकारी लाल बहादुर मीणा ने बताया की मिली की मंडरायल कस्बे में एक व्यक्ति खांसी के सीरप नशे के लिए बेच रहा है। उक्त सूचना के पुख्ता होने पर पुलिस ने मंडरायल से आरोपी हरिओम राजपूत को पकड़ा। जिसके पास से 58 टोसेक्स लिखे सीरप बरामद हुए। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह बाड़ी के गर्ल्स स्कूल के ठीक सामने स्थित जय अंबे मेडिकल स्टोर से इन सीरपों को लाता है। यह कारोबार काफी समय से कर रहा है। सीरप वह 260 रुपए में खरीदता है जिसे 600 रुपए में बेचा जाता है।