16 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धौलपुर

Dholpur: प्रतिबंधित कोडीन सीरप तस्करी मामले में मेडिकल संचालक गिरफ्तार

जिले के बाड़ी शहर में कोडीन युक्त कफ सीरप की अवैध रूप से सप्लाई का मामला सामने आया है। जिसको लेकर करौली जिले की लांगरा थाना टीम ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर संचालक के पुत्र को गिरफ्तार किया है।
2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Aug 16, 2026

Dholpur news

मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई के दौरान लगी भीड़

Dholpur, बाड़ी. कोडीन युक्त कफ सीरप की अवैध रूप से सप्लाई का मामला सामने आया है। करौली जिले की लांगरा थाना टीम ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर के संचालक पुत्र को गिरफ्तार किया है। जिसे लांगरा ले जाया गया है। वहीं पुलिस की सूचना पर औषधी नियंत्रक टीम ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। पूरा मामला अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा है। जिसमें बाड़ी से कोडीन युक्त कफ सीरपों की सप्लाई करौली जिले में की जा रही थी।

लांगरा थाना अधिकारी लाल बहादुर मीणा ने बताया की मिली की मंडरायल कस्बे में एक व्यक्ति खांसी के सीरप नशे के लिए बेच रहा है। उक्त सूचना के पुख्ता होने पर पुलिस ने मंडरायल से आरोपी हरिओम राजपूत को पकड़ा। जिसके पास से 58 टोसेक्स लिखे सीरप बरामद हुए। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह बाड़ी के गर्ल्स स्कूल के ठीक सामने स्थित जय अंबे मेडिकल स्टोर से इन सीरपों को लाता है। यह कारोबार काफी समय से कर रहा है। सीरप वह 260 रुपए में खरीदता है जिसे 600 रुपए में बेचा जाता है।

ऐसे में लांगरा थाना पुलिस ने बाड़ी थाना पुलिस के सहयोग से जय अंबे मेडिकल स्टोर के हिमांशु सिंगल को गिरफ्तार किया है। जिसे करौली के हिंडौन एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। जहां से 2 दिन की पीसी रिमांड पर लिया है साथ में औषधि नियंत्रक टीम को पूरे मामले की जांच करने के लिए पत्र लिखा है। टीम द्वारा जय अंबे मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है।

मेडिकल विभाग लगा है रिपोर्ट बनाने में

दूसरी प्रतिबंधित दवाओं की हो रही खुलेआम बिक्री और अन्य जिलों में सप्लाई का मामला खुलने और दुकान के फार्मासिस्ट की पुलिस द्वारा की गई गिरफ़्तारी के बाद ओषधि नियंत्रक विभाग रिपोर्ट तैयार करने में लगा है। जिला इंस्पेक्टर अनुभव शर्मा का कहना है की मामले में औषधि नियंत्रक अधिकारी राजेश कटारा रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जब फाइनल रिपोर्ट मिल जाएगी तो आगामी कार्रवाई होगी।

कोडीन युक्त सीरप नशे के काम आते हैं। इसलिए इन पर सरकार ने रोक लगा रखी है। इनमें कोडिंग नामक रसायन होता है जिसके सेवन करने वाला युवा वर्ग है जो एक बार लत लगने के बाद इसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए ललियत रहते हैं। सिरप की खरीदारी का कोई बिल या कागजात नही मिला है। प्रारंभिक पूछताछ में हिमांशु सिंघल ने आगरा से खरीदना बताया है।

लाल बहादुर मीणा, एसएचओ

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Aug 2026 07:18 pm

Published on:

16 Aug 2026 07:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / Dholpur: प्रतिबंधित कोडीन सीरप तस्करी मामले में मेडिकल संचालक गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

धौलपुर: अचानक उफान पर आया दमोह झरना, फंस गए करीब 100 पर्यटक; SDRF ने निकाला सुरक्षित

tourists stranded at dholpur damoh waterfall
धौलपुर

Dholpur: जिले में 25 साल बाद भी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर राजकीय भवनों का नामकरण नहीं

Dholpur news
धौलपुर

Dholpur: रील बनाने के विवाद में दोस्त ने ही की किशोर की हत्या

Dholpur news
धौलपुर

Dholpur: ढाई सालों में जॉब फेयरों से 1463 बेरोजगारों को मिला रोजगार

Dholpur news
धौलपुर

धौलपुर: चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, खतरे के निशान से 0.64 मीटर दूर; प्रशासन अलर्ट

dholpur chambal river water level rises
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.