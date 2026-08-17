Dholpur: संवरी विरासत…30 साल बाद फिर धडक़ने लगीं घण्टाघर की धडक़नें

धौलपुर का घंटाघर जिसे स्थानीय रूप से निहाल टावर कहा जाता है। राजस्थान के धौलपुर शहर में टाउन हॉल रोड पर स्थित 150 फीट ऊंची एक ऐतिहासिक आठ मंजिला इमारत है। इसे भारत के सबसे ऊंचे घंटाघरों में गिना जाता है, जिसका निर्माण कार्य राजा निहाल सिंह ने 1880 में शुरू किया था और 1910 में महाराजा राम सिंह के समय पूरा हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि इस पर लगी 600 किलोग्राम वजनी घड़ी को 150 से पहले इंग्लैण्ड से मंगवाया गया था। घड़ी की ध्वनि को लगभग 8 किमी तक सुना जा सकता था, लेकिन समय के साथ घडिय़ों की सुई की रफ्तार भी थम गई। एतिहासिक घड़ी होने के कारण इसके कलपुर्जे नहीं मिलने के कारण घड़ी का स्वरूप भी धीरे-धीरे बदल गया। लेकिन समय की मार ने इस घड़ी को फिर खामोश कर दिया और लगभग30 सालों से धौलपुर की शान घंटा घर की सुइयां का समय अवरुद्ध हो गया।