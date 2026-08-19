Dholpur: दमोह झरने के 500 मी क्षेत्र में सैलानियों के आवागमन पर प्रतिबंध

कलक्टर ने जारी आदेश में बरसात के मौसम में अनेक पर्यटक एवं काफी संख्या में आमजन उक्त झरने को देखने को आते हैं, जो पानी में उतरते हैं। इस कारण पानी में डूबने जैसी घटनाएं घटित हो सकती हैं, जिससे लोकजीवन व लोक सुरक्षा का गम्भीर खतरा उत्पन्न होने का हवाला दिया गया है। कलक्टर ने उक्त आदेश जिला प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंध नियुक्त कार्मिकों एवं अधिकृत कार्मिकों को ही आधिकारिक कर्तव्य को लागू नहीं होगा। यह आदेश मंगलवार मध्यरात्रि से लागू होकर 30 सितम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करते पाया जाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जाएगा। अब सैलानी पुलिस व वनविभाग के कार्मिकों से छिपकर भी कुण्ड तक नहीं पहुंच सकेंगे।