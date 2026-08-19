Dholpur: राष्ट्रीय राजमार्गों पर जगह-जगह खतरा, सुरक्षित सफर अभी दूर

हाल में बने एक एक्सप्रेस हाइवे पर यातायात शुरू होने के साथ जगह-जगह गड्ढों ने सडक़ निर्माण की स्थिति बता दी। उधर, धौलपुर शहर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 (धौलपुर-भरतपुर) पर भागीरथपुरा के पास भारी घुमाव और ओवरटेक के दौरान हुए भीषण हादसे में पिता-पुत्र समेत तीन जनों ने जान गवा दी। यह हादस एजेसिंयों के लिए भले ही एक आंकड़ा हो लेकिन एक परिवार के लिए वज्रपात से कम नहीं है। जिम्मेदार एजेङ्क्षसयां हादसे के बाद दो-चार दिन एक्टिव दिखती हैं और फिर से वहीं स्थिति नजर आती है। हादसे के बाद पुलिस ने भागीरथ पुरा मोड पर लगी अस्थाई दुकानों को हटवा दिया। हालांकि, परिवहन विभाग के निरीक्षण में जो खामियां बताई, उन पर अभी खास काम नहीं हुआ है। एनएचएआई ने झांडिय़ां कटवा दी और कुछ संकेतक जरुर लगाए हैं। लेकिन जिस अत्यधिक घुमाव की वजह से हादसा हुआ, उस पर अभी कोई खास सुधार नहीं हुआ है।