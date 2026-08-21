उन्नाव: हज जाने के पहले लेना होगा प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों से मांगे गए आवेदन, डेढ़ सौ हज यात्री पर एक प्रशिक्षक

Haj pilgrims Training: उन्नाव में घर जाने वाले यात्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए आवेदन पत्र मारे गए हैं। यह आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। अभ्यर्थी की उम्र 25 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। प्रभारी जिला अल्पसंख्यक के कल्याण अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा पेपर 200 अंकों का होगा। गलत उत्तर के लिए नंबर कटेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख, योग्यता, अतिरिक्त योग्यता, कहां करना है आवेदन, कहां होगी परीक्षा, आवेदन पत्र के साथ क्या देना है इसकी जानकारी दी जा रही है। डेढ़ सौ हज आवेदकों पर एक प्रशिक्षक का चयन किया जाएगा।