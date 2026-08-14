अमृत भारत स्टेशन योजना: उन्नाव में 3 साल में खड़े हुए पिलर, सांसद की शिकायत के बाद डीआरएम के ताबड़तोड़ दौरे

Amrit Bharat Station Scheme: उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के अंतर्गत 2023 में उद्घाटन किया गया था। 3 साल से ज्यादा हो गए, अभी केवल 8-10 पिलर ही खड़े हुए हैं। रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य की धीमी गति से साक्षी महाराज ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने ठेकेदार की भी क्लास ले ली और डीआरएम की तरफ देखते हुए बोले इन्हें ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया? इस पर ठेकेदार ने स्पष्टीकरण दिया। बताया कि केबिल हटाने में बहुत समय लग गया। अब स्टेशन के निर्माण कार्य को पूरा करने की नई समय सीमा निश्चित की गई है। इस मौके पर डीआरएम, एडीआरएम सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद थे।