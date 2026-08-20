प्रयागराज को दो और सूबेदारगंज को एक अमृत भारत ट्रेन की सौगात: लोकमान्य तिलक, उधना की यात्रा होगी आसान

इसी प्रकार तीसरी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन प्रयागराज से लोकमान्य तिलक के बीच चलेगी। ट्रेन संख्या 04151 और 04152 विशेष रेलगाड़ी की जगह 20436 और 20435 के रूप में नियमित ट्रेन के रूप से चलेगी। यह ट्रेन प्रयागराज से 18:10 पर खुलेगी। जो लोकमान्य तिलक 12:40 पर पहुंचेगी। जबकि लोकमान्य तिलक से यह ट्रेन 17:20 पर खुलेगी और प्रयागराज 15:45 पर पहुंचेगी। 20436 ट्रेन संख्या 21 अगस्त से प्रत्येक शुक्रवार को प्रयागराज से और 20435 से 22 अगस्त से प्रत्येक शनिवार को लोकमान्य तिलक से चलेगी। जिसमें भी सामान्य श्रेणी के 11 और स्लीपर श्रेणी के आठ डिब्बे रहेंगे।