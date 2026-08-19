जिलाधिकारी की घोषणा: मूसलाधार बारिश और जल भराव के कारण प्रयागराज, कौशांबी में 19 अगस्त को सभी विद्यालय बंद

All schools closed in Prayagraj Kaushambi district: प्रयागराज में भारी बारिश और जल भराव को देखते हुए प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यह आदेश जारी किया है। अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि किसी दुर्घटना से बचने के लिए छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के लिए आज 19 अगस्त को छुट्टी घोषित की गई है। रेनी डे के अंतर्गत यह अवकाश घोषित किया गया है। इसकी जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में संबंधित विभागाध्यक्षों को भी दी है। इसी प्रकार का आदेश कौशांबी बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने भी जारी किया है। अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि 19 अगस्त को अंग्रेजी हिंदी मीडियम के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। सभी प्रकार के एफएलएन ट्रेनिंग स्थगित रहेगी।