अतीक के बड़े बेटे उमर अहमद लड़ेंगे चुनाव? यूपी की किस विधानसभा सीट पर फोकस और कौनसी पार्टी से टिकट मिलने की संभावना

प्रयागराज में इन दिनों उमर अहमद के 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। इस चर्चा का केंद्र इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट है। अतीक अहमद का कसारी-मसारी इलाका इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। हाल ही में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की मौत के बाद इलाके में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और उमर के जेल से बाहर आने के बाद उनके समर्थकों की ओर से किए गए स्वागत को भी इस चर्चा से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके बाद राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या अतीक अहमद का परिवार एक बार फिर चुनावी राजनीति में सक्रिय होने की तैयारी कर रहा है।