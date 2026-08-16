अतीक के बड़े बेटे उमर अहमद लड़ेंगे चुनाव? यूपी की किस विधानसभा सीट पर फोकस और कौनसी पार्टी से टिकट मिलने की संभावना

अतीक के बड़े बेटे उमर अहमद लड़ेंगे चुनाव? फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Atiq Ahmed Son Umar UP Election 2027 News: प्रयागराज की इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद का नाम इन दिनों राजनीतिक चर्चाओं में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उमर आगामी विधानसभा चुनाव में इसी सीट से मैदान में उतर सकते हैं और उन्हें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से टिकट मिल सकता है। हालांकि, उमर अहमद के चुनाव लड़ने या AIMIM से टिकट मिलने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
प्रयागराज में इन दिनों उमर अहमद के 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। इस चर्चा का केंद्र इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट है। अतीक अहमद का कसारी-मसारी इलाका इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। हाल ही में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की मौत के बाद इलाके में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और उमर के जेल से बाहर आने के बाद उनके समर्थकों की ओर से किए गए स्वागत को भी इस चर्चा से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके बाद राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या अतीक अहमद का परिवार एक बार फिर चुनावी राजनीति में सक्रिय होने की तैयारी कर रहा है।
उमर अहमद के AIMIM के टिकट पर इलाहाबाद पश्चिम सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा भी सामने आई है। हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। AIMIM की ओर से भी ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि पार्टी उमर अहमद को इलाहाबाद पश्चिम से अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। ऐसे में फिलहाल इसे राजनीतिक चर्चाओं और संभावनाओं के तौर पर ही देखा जा रहा है।
अतीक अहमद के परिवार का AIMIM से जुड़ाव पहले भी सामने आ चुका है। अतीक के जेल में रहने के दौरान उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की सदस्यता ली थी। इसके अलावा अतीक के बेटों के भी पार्टी से जुड़ने की बात सामने आई थी। यही वजह है कि उमर अहमद के संभावित चुनाव लड़ने की चर्चा के साथ AIMIM का नाम भी राजनीतिक तौर पर जोड़ा जा रहा है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उमर अहमद वास्तव में 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। अगर वह चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी पार्टी कौनसी होगी और उन्हें किस सीट से मैदान में उतारा जाएगा, यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से उमर के नाम की चर्चा जरूर तेज है, लेकिन टिकट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए अभी यह तय नहीं माना जा सकता कि उमर अहमद चुनाव लड़ेंगे या उन्हें AIMIM से टिकट मिलेगा।
उमर अहमद के चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अभी तक उनकी उम्मीदवारी को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान सामने नहीं आया है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर अंतिम तस्वीर पार्टी के फैसले और आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगी।
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