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‘जिनके खून में बदमाशी, वे कभी नहीं सुधरेंगे!’ अतीक के बेटों पर भड़कीं पूजा पाल

Prayagraj News: बीजेपी नेता पूजा पाल ने अतीक अहमद के परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनके खून में बदमाशी हो, जो लोगों को यातना देते हों, जमीन हड़पते हों और कत्ल-ए-आम करते हों, उनकी सोच कभी नहीं बदल सकती।
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प्रयागराज

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Shaitan Prajapat

Aug 15, 2026

Pooja Pal

बीजेपी नेता पूजा पाल (फोटो पत्रिका नेटवर्क)

Pooja Pal Statement Atiq Ahmed Sons: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष पूजा पाल ने माफिया अतीक अहमद के परिवार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। पूजा पाल ने कहा कि इस परिवार की सोच में बदमाशी भरी हुई है। जेल हो या बाहर, ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। पूजा पाल का यह बयान अतीक परिवार और प्रयागराज की राजनीति में फिर से चर्चा का विषय बन गया है। वे लगातार कह रही हैं कि ऐसे लोगों की सोच में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है।

'जिनके खून में बदमाशी हो, वे कभी सुधर नहीं सकते'

पूजा पाल ने कहा कि जिनके खून में बदमाशी हो, जो लोगों को यातना देते हों, जमीन हड़पते हों और कत्ल-ए-आम करते हों, उनकी सोच कभी नहीं बदल सकती। अतीक को बदलना होता तो वह बदल चुका होता। वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाहे ये जेल में रहें या बाहर आ जाएं, इनकी मानसिकता वही रहेगी।
उन्होंने यह बात उस समय कही जब विधायक पल्लवी पटेल समेत कुछ नेता अतीक के बेटे अबान की मौत पर दुख जताने उनके परिवार के पास गए थे। पूजा पाल को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने साफ कहा कि दुख की घड़ी में भी इनके व्यवहार से लगता है कि इन्होंने कोई सबक नहीं लिया। इनकी सोच आज भी वही माफिया वाली है जो पहले थी।

'जेल जाने के बाद इंसान बदल जाता है'

पूजा पाल ने आगे कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि जेल जाने या मुश्किल हालात से गुजरने के बाद इंसान बदल जाता है। लेकिन वे इससे सहमत नहीं हैं। जिनकी सोच में ही अपराध और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना हो, वे कभी नहीं बदलते।

शादी के नौ दिन बाद ही पूजा के पति हो गई थी हत्या

गौरतलब है कि पूजा पाल स्वर्गीय विधायक राजू पाल की पत्नी हैं। शादी के सिर्फ नौ दिन बाद ही उनके पति की हत्या हो गई थी। आरोप अतीक अहमद और उसके लोगों पर लगा था। पूजा पाल ने लंबे समय तक इस मामले में लड़ाई लड़ी। पहले सपा से जुड़ी रहीं, बाद में पार्टी से अलग होकर भाजपा में आईं और प्रदेश उपाध्यक्ष बनीं।

सड़क हादसे में हुई थी अतीक के छोटे बेटे की मौत

अतीक के छोटे बेटे अबान की मौत 6 अगस्त को एक सड़क हादसे में हो गई थी। वह दोस्तों के साथ कार में प्रयागराज से झांसी जा रहा था। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। अबान को सबसे ज्यादा चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम में लीवर, फेफड़े और तिल्ली फटने की बात सामने आई। अबान को प्रयागराज में पिता अतीक की कब्र के पास दफनाया गया। जेल से पैरोल पर आए उनके भाई अली और उमर भी जनाजे में शामिल हुए थे।

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Updated on:

15 Aug 2026 07:05 pm

Published on:

15 Aug 2026 07:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / ‘जिनके खून में बदमाशी, वे कभी नहीं सुधरेंगे!’ अतीक के बेटों पर भड़कीं पूजा पाल

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