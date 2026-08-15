‘जिनके खून में बदमाशी, वे कभी नहीं सुधरेंगे!’ अतीक के बेटों पर भड़कीं पूजा पाल

पूजा पाल ने कहा कि जिनके खून में बदमाशी हो, जो लोगों को यातना देते हों, जमीन हड़पते हों और कत्ल-ए-आम करते हों, उनकी सोच कभी नहीं बदल सकती। अतीक को बदलना होता तो वह बदल चुका होता। वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाहे ये जेल में रहें या बाहर आ जाएं, इनकी मानसिकता वही रहेगी।

उन्होंने यह बात उस समय कही जब विधायक पल्लवी पटेल समेत कुछ नेता अतीक के बेटे अबान की मौत पर दुख जताने उनके परिवार के पास गए थे। पूजा पाल को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने साफ कहा कि दुख की घड़ी में भी इनके व्यवहार से लगता है कि इन्होंने कोई सबक नहीं लिया। इनकी सोच आज भी वही माफिया वाली है जो पहले थी।