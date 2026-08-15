‘2027 के लिए SP का मास्टरप्लान!’ आजम खान के सहारे मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटे अखिलेश-शिवपाल

लगातार दो बार सत्ता से बाहर रहने के बाद सपा 2027 की जंग को लेकर गंभीरता से तैयारी कर रही है। बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को पटखनी देने के बाद पार्टी के हौसले बुलंद हैं। इस बार रालोद भी सपा के साथ नहीं है, इसलिए पश्चिमी यूपी में पार्टी को अधिक चौकस रहना होगा। यही वजह है कि अपने सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान के साथ सपा पूरी तरह खड़ी नजर आ रही है। बीते साल अक्टूबर में जेल से बाहर आने के बाद खुद अखिलेश यादव रामपुर आकर आजम खान से मिले थे। जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों के ध्वस्तीकरण के मामले में भी सपा ने पूरा सहयोग दिया।