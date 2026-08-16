अतीक-अशरफ की पत्नी वांटेड शाइस्ता और जैनब को किस केस में तलाश रही है पुलिस? दोनों पर कितने मुकदमे

अतीक अहमद के छोटे बेटे 21 साल के अबान अहमद की 6 अगस्त को झांसी जिले में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार के सदस्य अंतिम संस्कार के लिए प्रयागराज पहुंचे। अतीक के बेटे उमर और अली भी जेल से पैरोल मिलने के बाद जनाजे में शामिल हुए। अबान का शव 2 दिनों तक हटवा में रखा गया और बाद में कसारी-मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इस दौरान शाइस्ता परवीन की मौजूदगी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं, लेकिन उनकी कोई स्पष्ट तस्वीर या लोकेशन सामने नहीं आई।