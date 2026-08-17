प्रयागराज से जल लेकर वाराणसी आ रहे तीन कांवड़ियों की मौत, बाइक सवार कांवड़ियों को मैजिक ने मारी टक्कर

Accident in Prayagraj: प्रयागराज के संगम से कावड़ में जल भरकर वाराणसी आ रहे तीन कांवड़ियों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए वाराणसी आ रहे थे। इसी दौरान वाराणसी-प्रयागराज हाईवे पर एक मैजिक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके बाद तीनों की मौत हो गई है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दो कावड़ियों को मृत बता दिया जबकि तीसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।