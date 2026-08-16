Kanwar Yatra 2026: करंट से झुलसे कांवड़िये! इलाज के दौरान हुई मौत; एक ही हालत गंभीर, गोरखपुर का है मामला

Kanwar Yatra 2026:उत्तर प्रदेशके गोरखपुर में रविवार सुबह कांवड़ियों से जुड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल अहमद अली शाह उर्फ तुर्रा में ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लगा डीजे सड़क किनारे गुजर रहे बिजली के तार के संपर्क में आ गया। तार से सटते ही डीजे और ट्रॉली में करंट उतर गया, जिसकी चपेट में आने से 2 कांवड़िए झुलस गए। इलाज के दौरान एक कांवड़िए की मौत हो गई। दूसरे कांवड़िये की हालत नाजुक बताई जा रही है।