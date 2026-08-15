President Award: कांस्टेबल से डिप्टी एसपी तक का सफर, अब राष्ट्रपति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित हुए CO देवी दयाल

डिप्टी एसपी देवी दयाल(सोर्स: पत्रिका)
Gorakhpur News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गोरखपुर में तैनात सीओ एलआईयू देवी दयाल को उनकी उत्कृष्ट एवं दीर्घकालीन पुलिस सेवा के लिए राष्ट्रपति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। 15 अगस्त, 2026 को मिले इस प्रतिष्ठित सम्मान से पुलिस विभाग में खुशी का माहौल है। उनकी कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, मेहनत और लगन को देखते हुए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया।
सीओ एलआईयू देवी दयाल 5 सितंबर, 2024 से गोरखपुर में तैनात हैं। मूल रूप से सीतापुर जनपद के ग्राम सिमरा निवासी देवी दयाल ने प्रारंभिक शिक्षा गांव से प्राप्त की, जबकि इंटरमीडिएट की शिक्षा छोटे कस्बे में पूरी की। इसके बाद उन्होंने पुलिस सेवा में कदम रखा और अपनी मेहनत, लगन तथा कार्यकुशलता के बल पर लगातार पदोन्नति हासिल करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं।
एक सितंबर 1988 को पीएसी में आरक्षी के पद पर भर्ती होकर उन्होंने पुलिस सेवा की शुरुआत की। सेवा के दौरान वह क्रमशः मुख्य आरक्षी, उपनिरीक्षक और निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए। इसके बाद 5 जुलाई, 2018 को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए। पुलिस उपाधीक्षक बनने के बाद 3 अक्टूबर 2018 को जीआरपी मुरादाबाद में नियुक्त हुए।
इसके बाद विभिन्न स्थानों पर अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए वर्तमान में वह सीओ एलआईयू गोरखपुर के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। लंबे पुलिस सेवाकाल के दौरान उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया।
देवी दयाल की पहचान एक कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासनप्रिय, मेहनती और व्यवहारिक पुलिस अधिकारी के रूप में है। आमजन और सहकर्मियों के साथ उनका मृदुभाषी एवं सहज व्यवहार उनकी कार्यशैली की प्रमुख विशेषता है। पुलिस सेवा के साथ ही वह सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े रहे हैं तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।
लगभग चार दशक के पुलिस सेवाकाल में विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उन्होंने विभाग के प्रति समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया। राष्ट्रपति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाना उनकी लंबी और समर्पित पुलिस सेवा की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मिले इस सम्मान से उनके परिवार, सहकर्मियों और पुलिस विभाग में हर्ष का माहौल है।
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