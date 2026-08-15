President Award: कांस्टेबल से डिप्टी एसपी तक का सफर, अब राष्ट्रपति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित हुए CO देवी दयाल

सीओ एलआईयू देवी दयाल 5 सितंबर, 2024 से गोरखपुर में तैनात हैं। मूल रूप से सीतापुर जनपद के ग्राम सिमरा निवासी देवी दयाल ने प्रारंभिक शिक्षा गांव से प्राप्त की, जबकि इंटरमीडिएट की शिक्षा छोटे कस्बे में पूरी की। इसके बाद उन्होंने पुलिस सेवा में कदम रखा और अपनी मेहनत, लगन तथा कार्यकुशलता के बल पर लगातार पदोन्नति हासिल करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं।